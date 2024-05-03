Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        GÜNCELLEME 3 - Antalya'da huzurevindeki bıçaklı saldırıda 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Antalya Büyükşehir Belediyesine ait huzurevinde kalan kişinin, diğer huzurevi sakinlerine bıçakla saldırması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 23:15 Güncelleme: 03.05.2024 - 23:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME 3 - Antalya'da huzurevindeki bıçaklı saldırıda 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya Büyükşehir Belediyesine ait huzurevinde kalan kişinin, diğer huzurevi sakinlerine bıçakla saldırması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Döşemealtı ilçesi Yeşilbayır Mahallesi'ndeki Halil Akyüz Huzurevi'nde kalan 65 yaşındaki İ.S, dün gece, aralarında daha önce tartışma yaşanan bazı huzurevi sakinlerine bıçakla saldırdı.

        Olayda Selçuk Goncegül (73), Ali Serdar Batır (66) ve A.Ö. (74) bıçaklandı.

        İhbar üzerine huzurevine gelen sağlık ekipleri, Goncegül ve Batır'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yaralı A.Ö. hastaneye kaldırıldı.

        Olayın ardından kaçan İ.S, sabaha karşı ilçedeki Atatürk Caddesi'nde yürürken gözaltına alındı.

        Cenazeler, polis ekiplerinin incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Yaklaşık 5 yıldır huzurevinde kalan İ.S'nin, hakkındaki şikayetler nedeniyle çıkışının yapılmasına karar verildiği, olaydan önce huzurevinden bugün çıkış yapmak üzere eşyalarını topladığı öğrenildi.

        Şüpheli İ.S, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        İ.S, bu sırada "Neden öldürdünüz?" diye soran gazetecilere, "Huzurevi müdürü öldürdü. Beni bu hale getiren öldürdü. Ben öldürmedim, gidin ona sorun." yanıtını verdi.

        Şüpheli, hakimlikçe tutuklandı.

        Öte yandan, İ.S'nin olay anında huzurevindeki görüntüleri ortaya çıktı.

        Güvenlik kamerası kayıtlarında, koridora iki elinde bıçakla çıkan İ.S'nin, kendisine doğru gelen güvenlik görevlisini görüp peşinden gittiği, yere düşen görevlinin kalkıp kaçtığı görülüyor. Görüntülerde, şüphelinin huzurevinin merdivenlerinden inip kaçması da yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        26 yaşındaki genç başından vurulmuş halde bulundu
        26 yaşındaki genç başından vurulmuş halde bulundu
        Gazze'de havadan yardım faciası
        Gazze'de havadan yardım faciası
        Beşiktaş son nefeste kazandı!
        Beşiktaş son nefeste kazandı!
        Bursa'da feci kaza: 2 ölü
        Bursa'da feci kaza: 2 ölü
        Beşiktaş'tan devre arasında penaltı isyanı!
        Beşiktaş'tan devre arasında penaltı isyanı!
        Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu hayatını kaybetti
        Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu hayatını kaybetti
        "Kupa için fazlası gerek"
        "Kupa için fazlası gerek"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Polis aracına çarptı, şok geçirdi
        Polis aracına çarptı, şok geçirdi
        İstanbullular kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışa dikkat!
        İstanbullular kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışa dikkat!
        Komisyon İliç için toplandı
        Komisyon İliç için toplandı
        Ali Koç'tan sert sözler!
        Ali Koç'tan sert sözler!
        Fransa'da 'çocuklara cep telefonu' tartışması
        Fransa'da 'çocuklara cep telefonu' tartışması
        G.Saray iki adayla seçime gidiyor
        G.Saray iki adayla seçime gidiyor
        Olaylı gece
        Olaylı gece
        Aşk iddialarını yalanladı
        Aşk iddialarını yalanladı
        CHP lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme açıklaması
        CHP lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme açıklaması
        Kablosuz ağı zayıflatan 10 nesne!
        Kablosuz ağı zayıflatan 10 nesne!
        Sharon Stone'dan 'Kurtlar Vadisi' itirafı
        Sharon Stone'dan 'Kurtlar Vadisi' itirafı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Antalya'da Dünya Çocuklar Futbol Kupası düzenlenecek
        Antalya'da Dünya Çocuklar Futbol Kupası düzenlenecek
        Yol verme tartışmasında öğrenci servisine sopayla saldırı anı kamerada
        Yol verme tartışmasında öğrenci servisine sopayla saldırı anı kamerada
        Antalya'da bir kişi parkta ölü bulundu
        Antalya'da bir kişi parkta ölü bulundu
        Alanya'da trafikte sopalı saldırı cep telefonu kamerasında
        Alanya'da trafikte sopalı saldırı cep telefonu kamerasında
        Pakistanlı kadının, evde boynu ve 3 parmağı kesilmiş cesedi bulundu (3)
        Pakistanlı kadının, evde boynu ve 3 parmağı kesilmiş cesedi bulundu (3)
        GÜNCELLEME - Antalya'da yabancı uyruklu kadın, evinde ölü bulundu
        GÜNCELLEME - Antalya'da yabancı uyruklu kadın, evinde ölü bulundu