Şarkıcı Buray, Kumluca'daki festivalde konser verdi

Havai fişek gösterilerinin de yapıldığı konserde, Başkan Avcıoğlu, sanatçı Buray ile festivale destekte bulunanlara plaket verdi.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen konsere Kaymakam Tekin Erdemir, Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu ve Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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