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        Şarkıcı Buray, Kumluca'daki festivalde konser verdi

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen 25. Tarım ve Seracılık Festivali etkinlikleri kapsamında şarkıcı Buray, konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 09:41 Güncelleme: 04.05.2024 - 09:41
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        Şarkıcı Buray, Kumluca'daki festivalde konser verdi
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        Antalya'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen 25. Tarım ve Seracılık Festivali etkinlikleri kapsamında şarkıcı Buray, konser verdi.

        Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen konsere Kaymakam Tekin Erdemir, Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu ve Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi ile çok sayıda vatandaş katıldı.

        Buray, seslendirdiği şarkılarıyla vatandaşların beğenisini kazandı.

        Havai fişek gösterilerinin de yapıldığı konserde, Başkan Avcıoğlu, sanatçı Buray ile festivale destekte bulunanlara plaket verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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