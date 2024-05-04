Alanya'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücü yaralandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Y.D. (29) idaresindeki otomobil, Elikesik Mahallesi'nde yoldan çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Y.D, itfaiye ekiplerince bulunduğu bölgeden çıkarıldı.
Yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.