Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da bebek emekleme ile bez bağlama yarışması düzenlendi

        Antalya'da bebek emekleme ile babaların katıldığı bez bağlama yarışması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 14:43 Güncelleme: 04.05.2024 - 14:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da bebek emekleme ile bez bağlama yarışması düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'da bebek emekleme ile babaların katıldığı bez bağlama yarışması yapıldı.

        Konyaaltı Belediyesince düzenlenen "Bebek Günleri" etkinliği kapsamında gerçekleştirilen yarışmalarda renkli görüntüler oluştu.

        Belediyenin bebek parkındaki özel bölümde, bebekler emekleyerek ebeveynlerine ulaşmaya çalıştı. Bazı anne ve babalar, bebeklerinin sevdiği oyuncağı gösterip, isimleriyle çağırarak onları ilerletmeye gayret etti. Yarışmaya katılan tüm bebekler birinci ilan edildi.

        Bebek bezi bağlama yarışmasına katılan babalar da kıyasıya mücadele etti. Yarışmanın birincisi, bebek bezini 42 saniyede bağlayan Celaleddin Kılıç oldu.

        Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, yarışmada dereceye giren babalar ile bebek yarışmasına katılan tüm bebeklere hediyelerini verdi.

        Kotan, "Bebek Günleri" etkinliğini, çocukların aileleri ile bağını güçlendirmek ve ilçede yaşayan aynı yaş grubu çocukları bulunan anne ve babaları tanıştırmak adına düzenlediklerini belirtti.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sokakta tartıştığı Edanur'un boğazını kesti! Korkunç olay kamerada!
        Sokakta tartıştığı Edanur'un boğazını kesti! Korkunç olay kamerada!
        Bakan Şimşek'ten kredi notu değerlendirmesi
        Bakan Şimşek'ten kredi notu değerlendirmesi
        Kulak memesindeki Frank çizgisi kalp hastalığının işareti mi?
        Kulak memesindeki Frank çizgisi kalp hastalığının işareti mi?
        Elinde fotoğraf! 3 aydır arıyor
        Elinde fotoğraf! 3 aydır arıyor
        Akaryakıt fiyatlarında yeni dönem
        Akaryakıt fiyatlarında yeni dönem
        4,5 aydır bekliyor! Göründü ama...
        4,5 aydır bekliyor! Göründü ama...
        Kadına yumruk ve kafa attı! O anlar kamerada! Gasp dehşeti!
        Kadına yumruk ve kafa attı! O anlar kamerada! Gasp dehşeti!
        Türkiye'de en çok araç FSM'den geçiyor
        Türkiye'de en çok araç FSM'den geçiyor
        Olaylı gece
        Olaylı gece
        "Beraberliği kabul etmediler"
        "Beraberliği kabul etmediler"
        En çok onların paylaşımı konuşuldu
        En çok onların paylaşımı konuşuldu
        İş yerine silahlı saldırıda kadın ensesinden vuruldu!
        İş yerine silahlı saldırıda kadın ensesinden vuruldu!
        Gişelerde en başarılı 10 spor filmi
        Gişelerde en başarılı 10 spor filmi
        İsveç'te firari PKK'lı, atlara cinsel istismardan tutuklandı
        İsveç'te firari PKK'lı, atlara cinsel istismardan tutuklandı
        Norveç gibi görünse de burası Türkiye
        Norveç gibi görünse de burası Türkiye
        Günde ne kadar yağ tüketmek gerekir?
        Günde ne kadar yağ tüketmek gerekir?
        Güç seninle olsun: Star Wars hakkında 15 şaşırtıcı bilgi!
        Güç seninle olsun: Star Wars hakkında 15 şaşırtıcı bilgi!
        Kim haklı?
        Kim haklı?
        İşte Türkiye'nin karnesindeki son durum
        İşte Türkiye'nin karnesindeki son durum
        Erkekler menopoza girseydi
        Erkekler menopoza girseydi

        Benzer Haberler

        Hem babalar hem de bebekler yarıştı
        Hem babalar hem de bebekler yarıştı
        Antalya'da otomobilin çarptığı çocuk, ağır yaralandı
        Antalya'da otomobilin çarptığı çocuk, ağır yaralandı
        İMO'dan teleferik kazası raporu: İnşaat mühendisliği hizmeti alınmamış
        İMO'dan teleferik kazası raporu: İnşaat mühendisliği hizmeti alınmamış
        Alex De Souza'nın kızı Antalya'da tenis turnuvasına katıldı
        Alex De Souza'nın kızı Antalya'da tenis turnuvasına katıldı
        Alanya'da okul servisinin camını kıran şüpheli ve babası adliyeye sevk edil...
        Alanya'da okul servisinin camını kıran şüpheli ve babası adliyeye sevk edil...
        Alanya'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Alanya'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı