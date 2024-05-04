Antalya'daki Tarım ve Seracılık Festivali'nde kadınlar yarıştı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen 25. Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında kadınlar arasında domates yeme, kasa taşıma, halat çekme yarışmaları yapıldı.

Kumluca ve çevre ilçelerden katılan kadınlar, Kumluca Şehir Stadı'nda düzenlenen yarışmalarda kıyasıya mücadele etti.

Domates kasası taşıma yarışmasında, 3 dakikada 24 domates kasası taşıyan Zeynep Keyikçi birinci, 21 domates kasası taşıyan Hatice Işık ikinci, 17 domates kasası taşıyan Hörü Alkan üçüncü oldu.

Domates yeme yarışmasında da 3 dakikada 1 kilo 362 gram domates yiyen Ayşegül Aydın birinci, 1 kilo 216 gram domates yiyen Ayşe Akyürek ikinci, 1 kilo 178 gram domates yiyen Mefaret Ünal ise üçüncü sırada yer aldı.

Yarışmada birinci olduğu için mutluluğunu dile getiren Keyikçi, festival dolayısıyla neşeli bir hafta geçirdiklerini kaydetti.

Yarışmada en fazla domates kasası taşıyan Zeynep Keyikçi, sera işçisi olduğunu ve her gün sayısız domates kasası taşıdığını söyledi.

Sekiz takımın katıldığı halat çekme yarışmasında ise finalde Kumluca Belediyesi takımıyla karşılaşan Kaşlılar takımı, zorlu mücadeleyi kazanarak şampiyon oldu. Yarışmalar, renkli görüntülere sahne oldu.

Halat çekme yarışmasında birinci olan Kaşlılar takımının kaptanı Saliha Güçlü de her gün serada çalışan kadınların bugün hünerlerini sergilediğini belirtti. Takımıyla gurur duyduğunu ifade eden Güçlü, geçen yıl aynı yarışmada ikinci olduklarını belirterek "Bu yıl birinciliği kaptırmadık." dedi.

Yarışma sonunda başarılı olan kadınlara, protokol üyelerinin eşleri tarafından çeşitli ödül ve hediyeler verildi.

Etkinlikte, Kumluca Belediyesi tiyatrocuları Uğur Duran ve Mehmet Karakaya kısa oyun sergiledi, müzisyen Tuğba Karakuş konser verdi.