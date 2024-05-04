Antalya'da silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti

Evli ve 3 çocuk babası Özdakak'ın Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden yaklaşık 20 yıl önce Antalya'ya yerleştiği ve son bir yıldır Aksu ilçesinde çilek yetiştirdiği öğrenildi.

Haberi duyan Özdakak'ın ailesi ve yakınları olay yerine gelerek büyük üzüntü yaşadı. Özdakak'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Morgu'na gönderildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, saldırı sonucu Özdakak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Alınan bilgiye göre, Kundu Mahallesi'ndeki Yeni Cami yanında çilek satan Ahmet Özdakak (45), yanına gelen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

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