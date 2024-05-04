Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti

        Antalya'nın Aksu ilçesinde silahlı saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 16:47 Güncelleme: 04.05.2024 - 16:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'nın Aksu ilçesinde silahlı saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, Kundu Mahallesi'ndeki Yeni Cami yanında çilek satan Ahmet Özdakak (45), yanına gelen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, saldırı sonucu Özdakak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Haberi duyan Özdakak'ın ailesi ve yakınları olay yerine gelerek büyük üzüntü yaşadı. Özdakak'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Morgu'na gönderildi.

        Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede 12 boş mermi kovanı buldu.

        Saldırının ardından kaçan şüpheli T.E'nin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

        Evli ve 3 çocuk babası Özdakak'ın Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden yaklaşık 20 yıl önce Antalya'ya yerleştiği ve son bir yıldır Aksu ilçesinde çilek yetiştirdiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Edanur'un ölümüyle ilgili 4 gözaltı
        Edanur'un ölümüyle ilgili 4 gözaltı
        Sokakta tartıştığı Edanur'un boğazını kesti! Korkunç olay kamerada!
        Sokakta tartıştığı Edanur'un boğazını kesti! Korkunç olay kamerada!
        Bakan Şimşek'ten kredi notu değerlendirmesi
        Bakan Şimşek'ten kredi notu değerlendirmesi
        Toprak kayması oldu! O yol 2. kez çöktü!
        Toprak kayması oldu! O yol 2. kez çöktü!
        Kulak memesindeki Frank çizgisi kalp hastalığının işareti mi?
        Kulak memesindeki Frank çizgisi kalp hastalığının işareti mi?
        Elinde fotoğraf! 3 aydır arıyor
        Elinde fotoğraf! 3 aydır arıyor
        Akaryakıt fiyatlarında yeni dönem
        Akaryakıt fiyatlarında yeni dönem
        4,5 aydır bekliyor! Göründü ama...
        4,5 aydır bekliyor! Göründü ama...
        Kadına yumruk ve kafa attı! O anlar kamerada! Gasp dehşeti!
        Kadına yumruk ve kafa attı! O anlar kamerada! Gasp dehşeti!
        Türkiye'de en çok araç FSM'den geçiyor
        Türkiye'de en çok araç FSM'den geçiyor
        Olaylı gece
        Olaylı gece
        "Beraberliği kabul etmediler"
        "Beraberliği kabul etmediler"
        En çok onların paylaşımı konuşuldu
        En çok onların paylaşımı konuşuldu
        İsveç'te firari PKK'lı, atlara cinsel istismardan tutuklandı
        İsveç'te firari PKK'lı, atlara cinsel istismardan tutuklandı
        Gişelerde en başarılı 10 spor filmi
        Gişelerde en başarılı 10 spor filmi
        Norveç gibi görünse de burası Türkiye
        Norveç gibi görünse de burası Türkiye
        Güç seninle olsun: Star Wars hakkında 15 şaşırtıcı bilgi!
        Güç seninle olsun: Star Wars hakkında 15 şaşırtıcı bilgi!
        Kim haklı?
        Kim haklı?
        Erkekler menopoza girseydi
        Erkekler menopoza girseydi
        İş yerine silahlı saldırıda kadın ensesinden vuruldu!
        İş yerine silahlı saldırıda kadın ensesinden vuruldu!

        Benzer Haberler

        Antalya'daki Tarım ve Seracılık Festivali'nde kadınlar yarıştı
        Antalya'daki Tarım ve Seracılık Festivali'nde kadınlar yarıştı
        Antalya'da bebek emekleme ile bez bağlama yarışması düzenlendi
        Antalya'da bebek emekleme ile bez bağlama yarışması düzenlendi
        Hem babalar hem de bebekler yarıştı
        Hem babalar hem de bebekler yarıştı
        Antalya'da otomobilin çarptığı çocuk, ağır yaralandı
        Antalya'da otomobilin çarptığı çocuk, ağır yaralandı
        İMO'dan teleferik kazası raporu: İnşaat mühendisliği hizmeti alınmamış
        İMO'dan teleferik kazası raporu: İnşaat mühendisliği hizmeti alınmamış
        Alex De Souza'nın kızı Antalya'da tenis turnuvasına katıldı
        Alex De Souza'nın kızı Antalya'da tenis turnuvasına katıldı