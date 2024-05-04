TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyon Esenler Erokspor

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ligin son haftasında deplasmanda Serik Belediyespor'u 6-0 yenen Esenler Erokspor, Trendyol 1. Lig'e yükseldi.

Serik İsmail Oğan Stadyumu'nda Serik Belediyespor ile Esenler Erokspor karşı karşıya geldi. Esenler Erokspor, Serik Belediyespor'u 6-0'lık skorla mağlup etti.

Serik Belediyesporlu futbolcuların perşembe günü sosyal medyadan, Esenler Erokspor maçına çıkmama kararı almaları üzerine Serik Belediyespor, yönetimin aldığı kararla 19 yaş altı oyuncularıyla sahaya çıktı.

Maç Serik Belediyespor'un cezalı olması nedeniyle seyircisiz oynandı.

Maç sonunda Esenler Eroksporlu futbolcular, teknik heyet ve yöneticiler şampiyonluğu kutladı.

Esenler Erokspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, maç sonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, şampiyon olmanın çok güzel bir şey olduğunu söyledi.

Antrenörlük hayatında 7. şampiyonluğunu kutladığını belirten Altıparmak, "Sezon başından beri çok çalıştık. Tüm rakiplerimize üstünlük sağladık. Son maçımızda Serik Belediyespor'u yenerek şampiyonluğumuzu ilan ettik. Camiamıza ve bize destek veren herkese şampiyonluğumuz hayırlı olsun. Artık Trendyol 1. Lig'deyiz." dedi.