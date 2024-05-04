Alanya'da seyir halindeki otomobil yandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
E.Ü. (22) idaresindeki 07 E 0327 plakalı otomobil, Türkler Mahallesi D-400 kara yolunda henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Durumu fark eden sürücü, otomobili durdurup 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, araçtaki yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi.
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