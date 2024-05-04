Alanya'da seyir halindeki otomobil yandı

E.Ü. (22) idaresindeki 07 E 0327 plakalı otomobil, Türkler Mahallesi D-400 kara yolunda henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

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