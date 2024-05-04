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        Serik Belediyespor'un Esenler Erokspor maçına 19 yaş altı futbolcularla maça çıkması

        Serik Belediyespor Kulübü Başkanı İbrahim Şahin, Esenler Erokspor maçına 19 yaş altı oyuncularla çıkmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Biz sahaya ve maça çıkmayacağız" açıklaması yapan ve kampa katılmayan futbolcuların maça 2 saat kala "Biz maça çıkacağız" diye stada geldiklerini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 20:22 Güncelleme: 04.05.2024 - 20:22
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        Serik Belediyespor'un Esenler Erokspor maçına 19 yaş altı futbolcularla maça çıkması
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        Serik Belediyespor Kulübü Başkanı İbrahim Şahin, Esenler Erokspor maçına 19 yaş altı oyuncularla çıkmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Biz sahaya ve maça çıkmayacağız" açıklaması yapan ve kampa katılmayan futbolcuların maça 2 saat kala "Biz maça çıkacağız" diye stada geldiklerini belirtti.

        Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Biz sahaya ve maça çıkmayacağız' açıklaması yapan, kampa katılmayan futbolcu kafilesi maça 2 saat kala 'biz maça çıkacağız' diye stada geliyor. Bu zamana kadar zorlu imkanlar ile kulübü ayakta tutmaya çalıştık. Bir kulüp tarafından şahsıma yapılan açıklamalar asılsız, mesnetsiz ve üzüntü vericidir." ifadelerini kullandı.

        Futbolcuların maça odaklanacağına, maça gölge düşürmemeleri gerektiğinin altını çizen Şahin, futbolcuların aranıp teşvik primleri gibi şeyler söylenip, sahaya çıkmaları istendiği gibi duyumlar aldıklarını kaydetti.

        Kendilerinin edepli ve şerefli şekilde bu zamana kadar ilerlediklerini vurgulayan Şahin, şunları dile getirdi:

        "Bu çizgimizi hiçbir zamanda bozmayız. 'Muhatap bulamadık' açıklamaları gerçeği yansıtmamaktadır. Görüşmeler yapılmış, cuma günü içerde kalan 1 prim ödemeleri şahsım tarafından yapılacaktı. Perşembe günü yaptıkları açıklama ile kulübü değil kendi çıkarlarını ve futbolu yerler altına almışlardır. As takım da U takımlarımız da bizim. Biz kime güvenirsek onların sahada olmasını isteriz."

        Serik Belediyespor Teknik Direktörü Cem Kavçak ise "Bugün şampiyonluğu doğrudan etkileyecek Esenler Erok maçına yönetim kurulunun U19 takımı ile çıkma kararı alması sebebiyle oluşacak şaibeli ortamın içerisinde adımızın bulunmasını istemediğimizden dolayı biz de teknik ekip olarak maça çıkmama kararı aldık." şeklinde açıklama yaptı.

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