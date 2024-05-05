Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da dolu tarım alanlarına zarar verdi

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde etkili olan dolu, tarım alanlarında hasara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 09:26 Güncelleme: 05.05.2024 - 09:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da dolu tarım alanlarına zarar verdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde etkili olan dolu, tarım alanlarında hasara yol açtı.

        Kentin yüksek kesimlerindeki Saraçlı, Gebece, Belenobası, Oymapınar, Değirmenli ve Güzelyalı mahallelerinde, gece saatlerinde etkili olan dolu nedeniyle sokaklar beyaza büründü, çok sayıda meyve ağacı ve tarım arazisi zarar gördü.

        Araçların mahsur kaldığı bölgede, vatandaşlar traktör ve iş makineleri yardımıyla yol açma çalışması gerçekleştirdi.

        Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, gazetecilere, kavun ve karpuz bostanları başta olmak üzere zeytin ve kiraz ağaçlarıyla üzüm bağlarında büyük zarar meydana geldiğini söyledi.

        Ekili tarım arazilerinin de doludan olumsuz etkilendiğini ifade eden Metin, "İlçe Tarım ilçe Müdürlüğü ekipleriyle bölgede hasar tespit çalışmalarını başlattık." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yurdun hem doğusu hem batısı için fırtına alarmı!
        Yurdun hem doğusu hem batısı için fırtına alarmı!
        Beşinci hastalığa dikkat!
        Beşinci hastalığa dikkat!
        'Veteran' komedyenlere ilgi var mı?
        'Veteran' komedyenlere ilgi var mı?
        On binlerce kişi yine sokaklara indi!
        On binlerce kişi yine sokaklara indi!
        Karısını bıçaklayan koca, 4 gün sonra yakalandı
        Karısını bıçaklayan koca, 4 gün sonra yakalandı
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Yıllar sonra gelen itiraf
        "Hamas savaşı bitirmeyen ateşkesi reddedecek"
        "Hamas savaşı bitirmeyen ateşkesi reddedecek"
        Gelin arabası dereye uçtu
        Gelin arabası dereye uçtu
        Otoparkta yangın! 15 araç kül oldu
        Otoparkta yangın! 15 araç kül oldu
        1 Mayıs olaylarında 38 tutuklama
        1 Mayıs olaylarında 38 tutuklama
        Beşiktaş'tan çifte bomba!
        Beşiktaş'tan çifte bomba!
        İsrail muhalefetinden Başbakan Netanyahu'ya suçlama
        İsrail muhalefetinden Başbakan Netanyahu'ya suçlama
        Arda Güler'li Real Madrid şampiyon!
        Arda Güler'li Real Madrid şampiyon!
        Bakan Fidan, İİT zirvesinde konuştu
        Bakan Fidan, İİT zirvesinde konuştu
        Çin'den Filipinler ile gizli mutabakat iddiası
        Çin'den Filipinler ile gizli mutabakat iddiası
        Karadeniz derbisi Samsunspor'un!
        Karadeniz derbisi Samsunspor'un!
        Nefesleri kestiler
        Nefesleri kestiler
        4,5 aydır bekliyor! Göründü ama...
        4,5 aydır bekliyor! Göründü ama...
        En çok onların paylaşımı konuşuldu
        En çok onların paylaşımı konuşuldu
        Güç seninle olsun: Star Wars hakkında 15 şaşırtıcı bilgi!
        Güç seninle olsun: Star Wars hakkında 15 şaşırtıcı bilgi!

        Benzer Haberler

        Antalya'da 8 milyon 860 bin makaron ele geçirildi
        Antalya'da 8 milyon 860 bin makaron ele geçirildi
        Antalya'da günübirlik kiralanan evler denetlendi
        Antalya'da günübirlik kiralanan evler denetlendi
        Serik Belediyespor'un Esenler Erokspor maçına 19 yaş altı futbolcularla maç...
        Serik Belediyespor'un Esenler Erokspor maçına 19 yaş altı futbolcularla maç...
        Alanya'da seyir halindeki otomobil yandı
        Alanya'da seyir halindeki otomobil yandı
        TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyon Esenler Erokspor
        TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyon Esenler Erokspor
        Antalya'daki teleferik kazasıyla ilgili bilirkişi raporu tamamlandı
        Antalya'daki teleferik kazasıyla ilgili bilirkişi raporu tamamlandı