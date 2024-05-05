25. Tarım ve Seracılık Festivali sona erdi
Kumluca ilçesinde düzenlenen 25. Tarım ve Seracılık Festivali, sanatçı Kıraç konseriyle sona erdi.
Kumluca ilçesinde düzenlenen 25. Tarım ve Seracılık Festivali, sanatçı Kıraç konseriyle sona erdi.
Orhan Okulu Caddesi'ndeki festival alanında gerçekleşen konser öncesinde, Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, festival etkinliklerine katkı sağlayan sponsorlara plaket verdi.
Sanatçı Kıraç, yaklaşık iki saat süren konserde, sevilen şarkılarını seslendirdi.
Konsere, Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir, siyasi parti ilçe başkanları, mahalle muhtarları ve sayıda vatandaş katıldı.
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