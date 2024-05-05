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        Antalya'da otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde otomobilin çarptığı 15 yaşındaki çocuk, hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 10:34 Güncelleme: 05.05.2024 - 10:34
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        Antalya'da otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti
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        Antalya'nın Kumluca ilçesinde otomobilin çarptığı 15 yaşındaki çocuk, hastanede yaşamını yitirdi.

        A.G'nin kullandığı 07 ALM 732 plakalı otomobil, dün Ahmet Aliağa Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Damla Alnar'a çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan çocuk, sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

        Hastanede yapılan müdahaleye rağmen çocuk kurtarılamadı.

        Gözaltına alınan otomobil sürücüsü, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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