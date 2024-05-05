Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Batı Akdeniz'den yılın ilk 4 ayında 874,2 milyon dolarlık ihracat

        Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğine (BAİB) üye firmalar, yılın ilk 4 ayında 874 milyon 167 bin dolarlık ihracata imza attı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 10:45 Güncelleme: 05.05.2024 - 10:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batı Akdeniz'den yılın ilk 4 ayında 874,2 milyon dolarlık ihracat
        ABONE OL
        ABONE OL

        Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğine (BAİB) üye firmalar, yılın ilk 4 ayında 874 milyon 167 bin dolarlık ihracata imza attı.

        BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, birlik üyelerinin nisan ayı ihracat tutarının 220 milyon 686 bin dolar olduğunu belirtti.

        Antalya, Burdur ve Isparta'dan ilk 4 ayda yapılan ihracatın toplam 874 milyon 167 bin dolara ulaştığını ve geçen seneki performansın hemen hemen yakalandığı bilgisini veren Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

        "İlk 3 aylık dönemde geçen yılın gerisine düşen bölge ihracatı, nisanda toparlandı. Yıllık olarak bakıldığında geçen yılın ihracat performansı ile aradaki fark yüzde 1,2 seviyesine düştü. Nisan ihracatındaki yüzde 6'lara yaklaşan artış oranı, karşı karşıya kalınan birtakım zorluklara rağmen önümüzdeki dönem için umut verdi."

        - En fazla ihracat Çin'e

        Çavuşoğlu, Batı Akdeniz'den nisanda en fazla ihracat yapan sektörün 65 milyon 875 bin dolarla yaş meyve sebze sektörü olduğunu belirterek, maden ve metaller sektörünün 49 milyon 704 bin dolar, ağaç, orman ürünleri sektörünün 31 milyon 510 bin dolar, kimya sektörünün 20 milyon 251 bin dolar ve makine ve aksamları sektörünün ise 7 milyon 352 bin dolar ihracat gerçekleştirdiği kaydetti.

        Nisanda en fazla ihracatın yüzde 89,14'lük artışla (30 milyon 935 bin dolar) Çin'e yapıldığını vurgulayan Çavuşoğlu, şunları ifade etti:

        "Çin'e gerçekleşen ihracatın bu denli artması bölge ihracatçısında moralleri yükseltti. Rusya'ya yüzde 19,46 gerilemeyle 15 milyon 659 bin dolar ihracat gerçekleşti. Savaşın devam ettiği Ukrayna'ya yüzde 1,09 oranında artışla 14 milyon 886 bin dolar ihracat gerçekleşti. Romanya'ya ihracatımız yüzde 8,26 oranında gerileyip, 12 milyon 479 bin dolar olurken, Almanya'ya ihracatımız da yüzde 8,43 gerilemeyle 11 milyon 384 bin dolar oldu."

        Yılın ilk dört ayında yaş meyve sebze ve doğal taş ağırlıklı maden sektörlerinin toplam ihracatın yarısını gerçekleştirdiğini aktaran Çavuşoğlu, yaş meyve sebze sektörünün geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,29 oranında gerileme ile 301 milyon 482 bin dolar, maden sektörünün ise dört aylık dönemde yüzde 21,44 oranında artışla 160 milyon 301 bin dolar ihracat yaptığını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yurdun hem doğusu hem batısı için fırtına alarmı!
        Yurdun hem doğusu hem batısı için fırtına alarmı!
        Beşinci hastalığa dikkat!
        Beşinci hastalığa dikkat!
        Texas'ta aşırı yağış! Binlerce kişi tahliye edildi
        Texas'ta aşırı yağış! Binlerce kişi tahliye edildi
        Buruk'un muhtemel 11'i!
        Buruk'un muhtemel 11'i!
        Türksat 6A'ya yeni logo
        Türksat 6A'ya yeni logo
        'Veteran' komedyenlere ilgi var mı?
        'Veteran' komedyenlere ilgi var mı?
        On binlerce kişi yine sokaklara indi!
        On binlerce kişi yine sokaklara indi!
        Sağlıklı bir öğün için tabağa neyden ne kadar koymalı?
        Sağlıklı bir öğün için tabağa neyden ne kadar koymalı?
        Karısını bıçaklayan koca, 4 gün sonra yakalandı
        Karısını bıçaklayan koca, 4 gün sonra yakalandı
        İspanyol bakanın Milei hakkındaki sözleri kriz yarattı
        İspanyol bakanın Milei hakkındaki sözleri kriz yarattı
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Yıllar sonra gelen itiraf
        "Hamas savaşı bitirmeyen ateşkesi reddedecek"
        "Hamas savaşı bitirmeyen ateşkesi reddedecek"
        Gelin arabası dereye uçtu
        Gelin arabası dereye uçtu
        Otoparkta yangın! 15 araç kül oldu
        Otoparkta yangın! 15 araç kül oldu
        Beşiktaş'tan çifte bomba!
        Beşiktaş'tan çifte bomba!
        Arda Güler'li Real Madrid şampiyon!
        Arda Güler'li Real Madrid şampiyon!
        Çin'den Filipinler ile gizli mutabakat iddiası
        Çin'den Filipinler ile gizli mutabakat iddiası
        Nefesleri kestiler
        Nefesleri kestiler
        4,5 aydır bekliyor! Göründü ama...
        4,5 aydır bekliyor! Göründü ama...
        En çok onların paylaşımı konuşuldu
        En çok onların paylaşımı konuşuldu

        Benzer Haberler

        Antalya'da otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti
        Antalya'da otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti
        25. Tarım ve Seracılık Festivali sona erdi
        25. Tarım ve Seracılık Festivali sona erdi
        Kumluca'da üniversite öğrencilerine yoga eğitimi
        Kumluca'da üniversite öğrencilerine yoga eğitimi
        Antalya'da dolu tarım alanlarına zarar verdi
        Antalya'da dolu tarım alanlarına zarar verdi
        Antalya'da 8 milyon 860 bin makaron ele geçirildi
        Antalya'da 8 milyon 860 bin makaron ele geçirildi
        Antalya'da günübirlik kiralanan evler denetlendi
        Antalya'da günübirlik kiralanan evler denetlendi