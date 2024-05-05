Antalya'da besihanede çıkan yangın hasara neden oldu

Besihanenin yanı sıra çok sayıda saman ve yemin zarar gördüğü yangından, komşuların da yardımıyla bölgeden uzaklaştırılan hayvanlar etkilenmedi.

Fatih Mahallesi 3412 Sokak'ta yaklaşık 500 küçükbaş ve büyükbaş hayvanın bulunduğu bir besihanenin depo kısmında yangın çıktı.

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