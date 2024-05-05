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        Antalya'da besihanede çıkan yangın hasara neden oldu

        Antalya'nın Kepez ilçesinde besihanede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 12:10 Güncelleme: 05.05.2024 - 12:10
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        Antalya'da besihanede çıkan yangın hasara neden oldu
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        Antalya'nın Kepez ilçesinde besihanede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Fatih Mahallesi 3412 Sokak'ta yaklaşık 500 küçükbaş ve büyükbaş hayvanın bulunduğu bir besihanenin depo kısmında yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu alevler, yakındaki ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

        Besihanenin yanı sıra çok sayıda saman ve yemin zarar gördüğü yangından, komşuların da yardımıyla bölgeden uzaklaştırılan hayvanlar etkilenmedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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