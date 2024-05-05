Manavgat'ta polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor
Antalya'nın Manavgat ilçesinde polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç ve suçlularla mücadele etmek ve meydana gelen olayların faillerin tespitine yönelik nisan ayında çalışmalar yaptı.
Çalışmalarda, 6 tabanca, 2 kesici alet, bir miktar uyuşturucu madde, suçtan elde edildiği değerlendirilen Türk lirası ile döviz ele geçirildi.
Denetimlerde, 144 aranan kişi yakalanırken 59'u tutuklandı, hırsızlık ve yağma olaylarından 16 kişi yakalandı ve 8'i tutuklandı, 4'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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