Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali
Salon:Antalya
Hakemler:Ozan Çağı Sarıkaya, Vladimir Simonovic (İsviçre)
Trentino Itas: Podrascanin, Sbertoli, Lavia, Kozamernink, Rychlicki, Michieletto (Pace, Laurenzano)
Jastrzebski Wegiel: Fornal, Huber, Patry, Szymura, Gladyr, Toniutti (Popiwczak, Sclater, Mbaye, Macionczyk)
Setler: 25-20, 25-22, 25-21
Süre: 84 dakika (27, 29, 28)
ANTALYA
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