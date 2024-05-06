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        Kemerli judocu Sude Akan Türkiye şampiyonu oldu

        Türkiye Judo Federasyonu tarafından düzenlenen Spor Toto Yıldızlar Judo Türkiye Birinciliği müsabakalarında Kemerli sporcu Sude Akan şampiyon oldu.​​​​​​​

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 09:51 Güncelleme: 06.05.2024 - 09:51
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        Kemerli judocu Sude Akan Türkiye şampiyonu oldu
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        Türkiye Judo Federasyonu tarafından düzenlenen Spor Toto Yıldızlar Judo Türkiye Birinciliği müsabakalarında Kemerli sporcu Sude Akan şampiyon oldu.​​​​​​​

        Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Proje kapsamında, Kemer'de 680 öğrenci arasından seçilerek spora yönlendirilen 07 Kemer GS Kulübü sporcusu, Göynük Ortaokulu öğrencisi Sude Akan, 03-05 Mayıs'ta gerçekleştirilen şampiyonada birinci olmayı başardı.

        Sude Akan, bu derecesiyle 15-16 Haziran'da Romanya'daki Balkan Şampiyonası ile temmuz ayında yapılacak Judo Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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