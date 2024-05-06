Kemerli judocu Sude Akan Türkiye şampiyonu oldu
Türkiye Judo Federasyonu tarafından düzenlenen Spor Toto Yıldızlar Judo Türkiye Birinciliği müsabakalarında Kemerli sporcu Sude Akan şampiyon oldu.
Türkiye Judo Federasyonu tarafından düzenlenen Spor Toto Yıldızlar Judo Türkiye Birinciliği müsabakalarında Kemerli sporcu Sude Akan şampiyon oldu.
Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Proje kapsamında, Kemer'de 680 öğrenci arasından seçilerek spora yönlendirilen 07 Kemer GS Kulübü sporcusu, Göynük Ortaokulu öğrencisi Sude Akan, 03-05 Mayıs'ta gerçekleştirilen şampiyonada birinci olmayı başardı.
Sude Akan, bu derecesiyle 15-16 Haziran'da Romanya'daki Balkan Şampiyonası ile temmuz ayında yapılacak Judo Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.
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