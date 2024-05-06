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        Gazipaşa'da gümrük kaçağı 1500 güneş gözlüğü ele geçirildi

        Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yasal olmayan yollarla yurda sokulan 1500 güneş gözlüğü ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 16:33 Güncelleme: 06.05.2024 - 16:34
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        Gazipaşa'da gümrük kaçağı 1500 güneş gözlüğü ele geçirildi
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        Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yasal olmayan yollarla yurda sokulan 1500 güneş gözlüğü ele geçirildi.

        Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yolcu otobüsünde gümrük kaçağı ürünlerin getirildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

        Kara yolunda durdurulan otobüsün bagajında yapılan aramada, çeşitli markalara ait gümrük kaçağı 1500 güneş gözlüğü bulundu.

        Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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