Gazipaşa'da gümrük kaçağı 1500 güneş gözlüğü ele geçirildi

Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yolcu otobüsünde gümrük kaçağı ürünlerin getirildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.