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        Antalyaspor-Pendikspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında konuk ettiği Siltaş Yapı Pendikspor'a 2-1 mağlup olan Bitexen Antalyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, sezon sonunda görevinden ayrılacağını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 23:00 Güncelleme: 06.05.2024 - 23:00
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        Antalyaspor-Pendikspor maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında konuk ettiği Siltaş Yapı Pendikspor'a 2-1 mağlup olan Bitexen Antalyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, sezon sonunda görevinden ayrılacağını açıkladı.

        Yalçın, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        İç sahada puan kazanamadıkları için üzgün olduklarını ifade eden Yalçın, "Zor bir oyundu. 70'lerde 10 kişi kalınca işler zorlaşıyor. İkinci yarı iyi oynadık, skoru çeviremedik. Kaybettiğimiz için üzgünüz." dedi.

        Maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu'nun yönetimini eleştiren Yalçın, "1-0'dan sonra kafasına darbe alan oyuncumuz yerdeyken oyunu durdurması gerekiyordu. Oyunu devam ettirdi ve sonra bize golü yedirdi. Böyle hakemler Türk futbolunda olduğu sürece, Türk futbolunun güvenilirliği kalmayacaktır. Gerçekten kendisi adına üzücü. Talihsiz bir gece geçirdi diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        Yalçın, sezon sonunda Antalyaspor teknik direktörlüğü görevinden ayrılacağına ilişkin soruyu ise "Başkan ve yönetimle hafta içi yaptığımız toplantıda, karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Sezon sonunda devam etmeme kararı aldık. Antalyaspor'da son üç maçımız. Antalyaspor yönetimine, taraftarına teşekkür ediyorum. Bizi güzel ağırladılar. Güzel bir 5 ay geçirdik, takımı da iyi bir yere getirdiğimizi düşünüyorum." diye yanıtladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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