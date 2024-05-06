Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalyaspor-Pendikspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Bitexen Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Siltaş Yapı Pendikspor'un teknik direktörü İbrahim Üzülmez, "İhtiyacımız olan bir galibiyet aldık, mutluyuz. Bizim için 'tamam mı, devam mı' niteliğinde bir maçtı." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 23:08 Güncelleme: 06.05.2024 - 23:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalyaspor-Pendikspor maçının ardından
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Bitexen Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Siltaş Yapı Pendikspor'un teknik direktörü İbrahim Üzülmez, "İhtiyacımız olan bir galibiyet aldık, mutluyuz. Bizim için 'tamam mı, devam mı' niteliğinde bir maçtı." dedi.

        Üzülmez, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Üç puana ihtiyaç duyduklarını ifade eden Üzülmez, şöyle konuştu:

        "İhtiyacımız olan bir galibiyet aldık, mutluyuz. Bizim için 'tamam mı, devam mı' niteliğinde bir maçtı. Elimizden gelen gayreti gösterdik. Güzel mücadele ettik. Oyuncularımı kutluyorum. 33 puana ulaştık, daha önceki haftalarda yaşanan kayıplarımız olmasaydı, 4-5 daha fazla puana ulaşabilirdik. Alkışlanan bir takım ortaya çıkarmak istiyoruz. İyi oynuyoruz. İyi oyunumuzun karşılığını alamıyorduk. Bugün oyunumuzun karşılığını aldık. Son virajı iyi yapmak istiyoruz, son üç maçımız kaldı. Amacımız Pendikspor'u sağlıklı bir şekilde limana yanaştırmak, umarım bunu başarırız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail Refah'ta bildiğini okuyor
        İsrail Refah'ta bildiğini okuyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        F.Bahçe Konya'da yıkıldı!
        F.Bahçe Konya'da yıkıldı!
        Hamas ateşkesi kabul etti
        Hamas ateşkesi kabul etti
        İşte kalan maçlar!
        İşte kalan maçlar!
        Özel, Bahçeli'yi ziyaret edecek
        Özel, Bahçeli'yi ziyaret edecek
        Katliam gibi kaza: 9 ölü!
        Katliam gibi kaza: 9 ölü!
        İstanbul Park'ta süreç tamamlandı
        İstanbul Park'ta süreç tamamlandı
        Düğün konvoyunda kavga: 1 yaralı, 1 tutuklama
        Düğün konvoyunda kavga: 1 yaralı, 1 tutuklama
        Terim dönemi sona eriyor! Tazminat...
        Terim dönemi sona eriyor! Tazminat...
        Beşiktaş'tan dev transfer hamlesi!
        Beşiktaş'tan dev transfer hamlesi!
        KAAN 2. uçuşunu tamamladı
        KAAN 2. uçuşunu tamamladı
        Rusya'dan İngiltere'ye uyarı
        Rusya'dan İngiltere'ye uyarı
        Bilet fiyatı dudak uçuklatıyor... Yılın daveti hakkında her şey!
        Bilet fiyatı dudak uçuklatıyor... Yılın daveti hakkında her şey!
        İsrail'in açıklamasının ardından Filistinlilerin göçü başladı
        İsrail'in açıklamasının ardından Filistinlilerin göçü başladı
        Kolesterolü düşürmeye yardımcı 8 besin!
        Kolesterolü düşürmeye yardımcı 8 besin!
        Görselde gizli olan kedileri bulabilir misiniz?
        Görselde gizli olan kedileri bulabilir misiniz?
        Sır perdesi aralanıyor: ABD'de ölen fenomen Yağmur Taktaş'ın mezarı açıldı
        Sır perdesi aralanıyor: ABD'de ölen fenomen Yağmur Taktaş'ın mezarı açıldı
        Kriptoya BSMV benzeri işlem vergisi
        Kriptoya BSMV benzeri işlem vergisi
        '800 bin adetlik pazara çok şükür deriz'
        '800 bin adetlik pazara çok şükür deriz'

        Benzer Haberler

        Antalyaspor-Pendikspor maçının ardından
        Antalyaspor-Pendikspor maçının ardından
        Antalyaspor - Pendikspor: 1-2
        Antalyaspor - Pendikspor: 1-2
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Otomobilin çarptığı kardeşlerden biri öldü, diğeri yaralandı; kaza anı kame...
        Otomobilin çarptığı kardeşlerden biri öldü, diğeri yaralandı; kaza anı kame...
        Alanya'da otomobilin çarptığı 8 yaşındaki çocuk öldü, kardeşi yaralandı
        Alanya'da otomobilin çarptığı 8 yaşındaki çocuk öldü, kardeşi yaralandı