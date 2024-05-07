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        Antalya'da bir kişi eski eşini ve arkadaşını bıçakla yaraladı

        Antalya'nın Serik ilçesinde bir kişi, eski eşini ve yanındaki arkadaşını bıçakla yaraladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 11:16 Güncelleme: 07.05.2024 - 11:16
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        Antalya'da bir kişi eski eşini ve arkadaşını bıçakla yaraladı
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        Antalya'nın Serik ilçesinde bir kişi, eski eşini ve yanındaki arkadaşını bıçakla yaraladı.

        Belkıs Mahallesi'nde E.O. (29) ile 3 yıl önce ayrıldığı eski karısı P.G. (28) ve yanında bulunan V.G. (28) arasında tartışma yaşandı.

        E.O. tartışma sırasında yanındaki bıçakla eski eşi ve V.G'yi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaraladı.

        Yaralılar olaydan sonra kendi imkanlarıyla Serik Devlet Hastanesi'ne gitti.

        Durumu ağır olan kadın, buradaki müdahalenin ardından Antalya'daki başka bir hastaneye sevk edildi.

        Şüpheli E.O. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

        E.O'nun ifadesinde, tekrar evlenmek için çaba sarf ettiği eski eşini V.G'nin yanında gördüğünde sinirlendiğini ve ne yaptığını bilmeyerek bıçakladığını söylediği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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