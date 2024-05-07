Antalya'da bir kişi eski eşini ve arkadaşını bıçakla yaraladı

E.O'nun ifadesinde, tekrar evlenmek için çaba sarf ettiği eski eşini V.G'nin yanında gördüğünde sinirlendiğini ve ne yaptığını bilmeyerek bıçakladığını söylediği öğrenildi.

Durumu ağır olan kadın, buradaki müdahalenin ardından Antalya'daki başka bir hastaneye sevk edildi.

Belkıs Mahallesi'nde E.O. (29) ile 3 yıl önce ayrıldığı eski karısı P.G. (28) ve yanında bulunan V.G. (28) arasında tartışma yaşandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde bir kişi, eski eşini ve yanındaki arkadaşını bıçakla yaraladı.

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