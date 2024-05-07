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        Büyükşehir Belediyesi yaz öncesi yollarda bakım ve onarım çalışmaları yürütüyor

        Antalya Büyükşehir Belediyesince Alanya, Gündoğmuş ve Akseki ilçelerinde kış aylarında bozulan yayla yollarında bakım ve onarım çalışması yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 11:54 Güncelleme: 07.05.2024 - 11:54
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        Büyükşehir Belediyesi yaz öncesi yollarda bakım ve onarım çalışmaları yürütüyor
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        Antalya Büyükşehir Belediyesince Alanya, Gündoğmuş ve Akseki ilçelerinde kış aylarında bozulan yayla yollarında bakım ve onarım çalışması yapıyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kış aylarında bozulan yollarda çalışma başlatıldı.

        Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerince Alanya, Gündoğmuş ve Akseki ilçelerinde kırsal mahallelerinin yanı sıra yayla yollarında da yoğun bir çalışma yapılıyor.

        Yağış, heyelan ve göçük nedeniyle bozulan yollar kepçe yardımıyla temizlenerek önce dolgu ardından asfalt ile kaplanıyor.

        Ekipler, yayla mevsiminin başlamasıyla vatandaşların ulaşımda sorun yaşamaması için yollarda bakım ve onarım da yapıyor.

        Bu kapsamda Alanya'daki Sapadere, Çamlıca ve Beyreli mahalleleri grup yolunda göçük olan ve bozulan yolda çalışmalar başlatıldı.

        Kırsal alan ekipleri, Kargıcak, Beyreli ve Cikcilli yaylaları ile Gündoğmuş Yeniköy, Çamlıalan ve Kadıyakası yollarında toprak dolgu, bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirdi.

        Ekipler, Akseki Ceceler-Karakışla grup yolunun ise bakım ve onarım çalışmalarını tamamladı.

        Gündoğmuş ilçesinde de yol bakım çalışmalarının yanı sıra dar ve engebeli yollarda genişletme ve asfalt çalışması yapılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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