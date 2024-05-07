Alanya'da otelde fenalaşan Rus turist kaldırıldığı hastanede öldü
Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yaptığı otelde fenalaşan Rus turist, hastanede hayatını kaybetti.
Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yaptığı otelde fenalaşan Rus turist, hastanede hayatını kaybetti.
Avsallar Mahallesi'ndeki bir otelde ailesiyle tatil yapan Rus turist Leonid Kharitonov (57) odasında fenalaştı.
Eşinin ihbarı üzerine otele 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Kharitonov , müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Cenaze, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
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