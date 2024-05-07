Antalyaspor'u Türkiye Basketbol Ligi'ne taşıyan Engin Gençoğlu, 4. şampiyonluğuna ulaştı

Türkiye Basketbol Ligi'ne yükselen Ayos Antalyaspor'un başantrenörü Engin Gençoğlu, kariyerinde 4. şampiyonluğuna ulaştı.

Başantrenörlük kariyerinde Fethiye Belediyespor ve Konyaspor Basketbol'u Süper Lig'e çıkaran Gençoğlu, Kosova'da Trepça'nın başında Kosova Kupası'na uzandıktan sonra 9 ay önce kurulan Ayos Antalyaspor'u da Türkiye Basketbol Ligi'ne taşıdı.

Gençoğlu, yaptığı açıklamada, Ayos Antalyaspor'la yakaladıkları başarının ekip çalışmasının ürünü olduğunu söyledi.

Kendisinin şanslı bir antrenör olduğunu ifade eden Gençoğlu, şunları kaydetti:

"Hep bana inanan oyuncularla, yöneticilerle çalıştım. Bu sezon da yeni kurulmuş bir kulüp olmamıza rağmen disiplini ve hedefe ulaşma azmini hiç elden bırakmadan çok çalıştık. Ayos Grup Başkan Vekili Osman Şirin'e söz verdiğimiz gibi Ayos Antalyaspor'u şampiyon yaparak üst lige taşıdık. Hedefimiz daha bitmedi. Hedefimiz, Ayos Antalyapor'u Türk basketbolunda kalıcı bir takım yapıp Süper Lig'de yer almak."