Antalya'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, şüpheli İ.Ç'nin kent dışından getirdiği ruhsatsız tabancaları Antalya'da piyasaya süreceği belirlendi.

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