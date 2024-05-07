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        Antalya'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Antalya'nın Kepez ilçesinde 10 ruhsatsız tabancanın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 13:53 Güncelleme: 07.05.2024 - 13:53
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        Antalya'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Antalya'nın Kepez ilçesinde 10 ruhsatsız tabancanın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, şüpheli İ.Ç'nin kent dışından getirdiği ruhsatsız tabancaları Antalya'da piyasaya süreceği belirlendi.

        Ekiplerin şüphelinin adresine düzenlediği operasyonda, 10 tabanca ile silahlara ait 10 şarjör ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli İ.Ç. jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkartıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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