Antalya'nın akciğeri: 2 bin 630 dönümlük Zeytinpark

Antalya Valisi Hulusi Şahin, kent merkezinde 2 bin 630 dönümlük alana ve asırlık zeytin ağaçlarına sahip Zeytinpark'ın gelecek nesillere aynı şekilde muhafaza edilerek teslim edilmesi gerektiğini söyledi.

Şahin, Antalya Ticaret Borsası tarafından Zeytinpark'da düzenlenen "Kent Buluşmaları" toplantısına konuk oldu. Bölgeyi kentin "akciğeri" olarak nitelendiren Şahin, bugüne kadar iyi bir şekilde korunduğunu, bundan sonra da aynı özenin gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Zeytinpark'ı ilk kez havadan helikopter ile gördüğünü anlatan Şahin, şunları söyledi:

"İlk geldiğim günlerde şehrin ortasında iki büyük yeşil vaha olarak üniversiteyi ve burayı gördüm. Böyle bir yeşil vahanın şehrin ortasında nasıl kaldığını merak etmiştim. Aslında bu büyük bir büyük başarı hikayesi. Murat Paşa Vakfı'nın burası. Vakfın mülkünün arazisinin amacına uygun değerlendirildiği az yerden biri burası olmuş. En önemlisi de yapılaşmaya kurban edilmemiş bir nokta. Suret-i Haktan gözüküp şu projeyi yapalım, bu projeyi yapalım deyip sağından, solundan tırtıklamalarına da lütfen müsaade etmeyin. Zeytinpark, bir akciğer olarak bu şehre kalsın. Bir rekreasyon alanı, bir kent ormanı gibi yeşil alan olarak burayı her halükarda mevcut halini muhafaza eden bir şekilde imara kaydedelim. Zeytinpark'ı yeşil alan olarak mühürleyelim."

Şahin, Antalya'nın yeşil alan konusunda son derece şanslı olduğunu belirterek, yukarıdan bakıldığında rahatsız edecek bir betonlaşma görülmediğini ifade etti. Antalya'nın cennet gibi bir yer olduğunu dile getiren Şahin, en güzel bitkilerin, endemik türlerin, her türlü meyvenin yetiştiği bir kent olduğunu kaydetti. Antalya'nın turizm kadar tarımda da önemli bir şehir olduğunu vurgulayan Şahin, tarım arazisi alanında sıkıntı yaşanmasına rağmen en küçük alanın değerlendirildiğini bildirdi. Kentin temiz bir havaya sahip olduğuna işaret eden Şahin, bunu da barındırdığı yeşil alanlara borçlu olduğunu kaydetti.

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır da 2 bin 630 dönümlük Zeytinpark'ın doğası bozulmadan, türler korunarak ve ranta kurban edilmeden yaşatıldığını söyledi. Türkiye'de şehrin ortasında bu kadar büyüklükte bir yeşil alan bulunmasının çok zor olduğunu ifade eden Çandır, "Aslında doğal bir 'Millet Bahçesi'dir. Antalya Zeytinpark, her ne kadar bir ticari işletme de olsa hazırlanışı ve bugüne kadar gelişi itibarıyla aslında bir sosyal sorumluluk projesidir. Antalya'da kalan son ve tek doğal yeşil alanın korunması ve kullanıma açılması ilkesiyle hareket edilmektedir." diye konuştu.