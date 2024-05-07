Antalya'da son bir haftada denetimlerde yakalanan 218 şüpheli tutuklandı

Antalya'da son bir haftada gerçekleştirilen asayiş denetimlerinde yakalanan 2 bin 592 şüpheliden 218'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kasten öldürme, kasten yaralama, hırsızlık ve cinsel suçlar başta olmak üzere meydana gelen asayiş olayları, günübirlik konaklama yerleri ve aranan kişilere yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.

Ekipler tarafından son bir haftada 281 bin 982 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı, bunlardan arandıkları belirlenen 2 bin 592'si yakalandı.

Yakalanan kişilerden adliyeye sevk edilen 218'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.