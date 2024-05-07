Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da son bir haftada denetimlerde yakalanan 218 şüpheli tutuklandı

        Antalya'da son bir haftada gerçekleştirilen asayiş denetimlerinde yakalanan 2 bin 592 şüpheliden 218'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 15:30 Güncelleme: 07.05.2024 - 15:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da son bir haftada denetimlerde yakalanan 218 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'da son bir haftada gerçekleştirilen asayiş denetimlerinde yakalanan 2 bin 592 şüpheliden 218'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kasten öldürme, kasten yaralama, hırsızlık ve cinsel suçlar başta olmak üzere meydana gelen asayiş olayları, günübirlik konaklama yerleri ve aranan kişilere yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.

        Ekipler tarafından son bir haftada 281 bin 982 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı, bunlardan arandıkları belirlenen 2 bin 592'si yakalandı.

        Yakalanan kişilerden adliyeye sevk edilen 218'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Denetimlerde, 3 çalıntı otomobil ile 7 motosiklet, 69 silah, 590 fişek, 5 kesici alet, çalıntı olduğu değerlendirilen 3 cep telefonu, 104 ziynet eşyası, 41 tarihi eser ziynet eşyası, bir miktar para ve giyim eşyası ele geçirildi.

        Ayrıca 11 işletmeye konaklayan kaydı yapmamaktan, 1 kişiye de kayıt dışı günübirlik kiralama yaptırmaktan dolayı cezai işlem uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Özel, Bahçeli ile görüşmesini anlattı
        Özel, Bahçeli ile görüşmesini anlattı
        Okuldan atılan öğrenci okul müdürünü vurdu!
        Okuldan atılan öğrenci okul müdürünü vurdu!
        Son 8 haftaya yıldız damgası!
        Son 8 haftaya yıldız damgası!
        Gelinin duvağını topluyordu! Karnındaki 3 aylık bebeğiyle öldü!
        Gelinin duvağını topluyordu! Karnındaki 3 aylık bebeğiyle öldü!
        Avrupa'da krallık yarışı!
        Avrupa'da krallık yarışı!
        Suç makinesi baba kızını meyve bıçağıyla katletti
        Suç makinesi baba kızını meyve bıçağıyla katletti
        "F.Bahçe intihar etti!"
        "F.Bahçe intihar etti!"
        Çocuklarda bu davranışlara dikkat: DEHB hakkında her şey!
        Çocuklarda bu davranışlara dikkat: DEHB hakkında her şey!
        Yılın 'gala'sından böyle geçtiler!
        Yılın 'gala'sından böyle geçtiler!
        Masraflar bile çıkmadı
        Masraflar bile çıkmadı
        Üç kızı da üniversiteyi ABD'de bitirdi
        Üç kızı da üniversiteyi ABD'de bitirdi
        Kesilen baş bölgesini komandolar arıyor!
        Kesilen baş bölgesini komandolar arıyor!
        Bankalar Birliği'nin çıkışı Florya'dan
        Bankalar Birliği'nin çıkışı Florya'dan
        "Che, son ana kadar onurluydu"
        "Che, son ana kadar onurluydu"
        Yeni uzay yolculuğunun tarihi belli oldu
        Yeni uzay yolculuğunun tarihi belli oldu
        1.5 milyarlık yatırımla dünyada ilk 3'e girdi
        1.5 milyarlık yatırımla dünyada ilk 3'e girdi
        Almanya'da dönere 'tavan fiyat' tartışması
        Almanya'da dönere 'tavan fiyat' tartışması
        "Şimşek Tekniği" ile literatüre giren Türk doktordan yeni haber
        "Şimşek Tekniği" ile literatüre giren Türk doktordan yeni haber
        Devin Özek'in 2 yabancı adayı!
        Devin Özek'in 2 yabancı adayı!
        İsrail ordusu Refah'a kara saldırısı başlattı
        İsrail ordusu Refah'a kara saldırısı başlattı

        Benzer Haberler

        Antalya'nın akciğeri: 2 bin 630 dönümlük Zeytinpark
        Antalya'nın akciğeri: 2 bin 630 dönümlük Zeytinpark
        Antalya'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Antalya'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Otomobilin çarptığı kardeşlerden Doruk toprağa verildi, sürücü adliyede
        Otomobilin çarptığı kardeşlerden Doruk toprağa verildi, sürücü adliyede
        Antalyaspor'u Türkiye Basketbol Ligi'ne taşıyan Engin Gençoğlu, 4. şampiyon...
        Antalyaspor'u Türkiye Basketbol Ligi'ne taşıyan Engin Gençoğlu, 4. şampiyon...
        Eski eşini 15, yanında gördüğü erkeği 6 yerinden bıçakladı (2)
        Eski eşini 15, yanında gördüğü erkeği 6 yerinden bıçakladı (2)
        Teleferik kazası şüphelilerinin 27 yıla kadar hapsi istendi
        Teleferik kazası şüphelilerinin 27 yıla kadar hapsi istendi