GÜNCELLEME - Antalya'da eski eşini ve arkadaşını bıçakla yaralayan kişi tutuklandı

E.O'nun ifadesinde, tekrar evlenmek için çaba sarf ettiği eski eşini V.G'nin yanında gördüğünde sinirlendiğini, ne yaptığını bilmeyerek bıçakladığını söylediği öğrenildi.

Belkıs Mahallesi'nde E.O. (29) ile 3 yıl önce ayrıldığı eski karısı P.G. (28) ile yanında bulunan V.G. (28) arasında tartışma çıktı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.