Antalya Devlet Opera ve Balesi "Giselle"i sahneleyecek

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), "Giselle" balesini sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, romantik bale türünün en önemli eserlerinden biri kabul edilen Giselle, 9,11 ve 14 Mayıs'ta saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

Ayşe Fidanlık tarafından sahneye konulan, kalbi kırık bir genç kızın mistik hikayesini anlatan Giselle, Fransız besteci Adolphe Adam'ın müzikleri üzerine Jean Coralli ve Jules Perrot'un koreografisiyle sahnelenecek.