Kepez Belediye Başkanı Kocagöz'ün tutukluğuna itiraz ikinci kez reddedildi

Karagöz'ün tutukluğuna yapılan ilk itiraz da 18 Nisan'da reddedilmişti.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de bulunduğu 5'i tutuklu 12 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" ve "trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma" suçlarından 27'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.

Kazaya ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden, aralarında eski ANET Genel Müdürü olan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de bulunduğu 5 kişi tutuklanmıştı.

Kocagöz ve tutuklu diğer 4 sanık için itirazı değerlendiren mahkeme, talebi kabul etmedi.

Antalya'daki teleferik kazası soruşturması kapsamında tutuklanan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün tutukluluğuna yapılan ikinci itiraz da reddedildi.

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