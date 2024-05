Akdeniz Üniversitesi öğrencileri İsrail'i protesto etti

Antalya'da üniversite öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen basın açıklamasına bir grup üniversitesi öğrencisi katıldı.

Öğrenciler adına konuşma yapan Akdeniz Üniversitesi Öğrenci Temsilcisi Ali Eşref Can, savaşın yıkıcı etkilerine karşı yerli ve yabancı öğrencilerle ortak bir duruş sergilemek için toplandıklarını söyledi.

Savaşların toplumda derin yaralar açtığını belirten Can, "Her bir mermi, her bir bomba, sadece anlık bir hasar vermekle kalmaz, aynı zamanda toplumların dokusunu, insanların umutlarını ve çocukların masumiyetini paramparça eder. Savaşın getirdiği yıkım, ekonomik kayıpların ve altyapı zararlarının ötesinde, insan ruhuna işleyen bir tahribattır. Unutmayalım ki, barış için atacağımız her adım, dünyamızı daha yaşanabilir bir yer haline getirecektir. Savaşların son bulması, hepimizin ortak arzusudur ve bu yönde atacağımız her adım, insanlık tarihinin en değerli mirası olacaktır." diye konuştu.