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        Antalya'da denize giren kişi boğuldu

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde denize giren bir kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 21:09 Güncelleme: 07.05.2024 - 21:09
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        Antalya'da denize giren kişi boğuldu
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        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde denize giren bir kişi yaşamını yitirdi.

        Gençlik Mahallesi, falezler kısmından denize giren bir kişi bir süre sonra gözden kayboldu.

        Sahilde balık tutan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Sahildeki bir kişi tarafından kıyıya çıkarılan kişinin sağlık ekiplerinin incelemesi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

        Üzerinden kimlik çıkmayan ve bir erkeğe ait olduğu tespit edilen kişinin cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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