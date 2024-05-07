Antalya'da denize giren kişi boğuldu
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde denize giren bir kişi yaşamını yitirdi.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde denize giren bir kişi yaşamını yitirdi.
Gençlik Mahallesi, falezler kısmından denize giren bir kişi bir süre sonra gözden kayboldu.
Sahilde balık tutan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sahildeki bir kişi tarafından kıyıya çıkarılan kişinin sağlık ekiplerinin incelemesi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.
Üzerinden kimlik çıkmayan ve bir erkeğe ait olduğu tespit edilen kişinin cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.
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