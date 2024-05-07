Antalya'da denize giren kişi boğuldu

Üzerinden kimlik çıkmayan ve bir erkeğe ait olduğu tespit edilen kişinin cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Sahildeki bir kişi tarafından kıyıya çıkarılan kişinin sağlık ekiplerinin incelemesi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Gençlik Mahallesi, falezler kısmından denize giren bir kişi bir süre sonra gözden kayboldu.

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