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        Alanyaspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

        Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 12 Mayıs Pazar günü evinde Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 22:08 Güncelleme: 07.05.2024 - 22:08
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        Alanyaspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı
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        Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 12 Mayıs Pazar günü evinde Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Turuncu-yeşilli takım, 3 günlük iznin ardından Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde çalıştı.

        Isınma çalışmalarıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapmanın ardından dar alanda turnuva maçlarıyla tamamlandı.

        Alanyaspor, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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