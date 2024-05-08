Antalya'da eşini bıçaklayarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

Kepez'deki bir zincir marketin şubesinde çalışan Sümeyye Yavlak (26), 21 Ağustos 2023'te iş yerine gelen eşi Mehmet Yavlak ile tartışmış, eşinin bıçakla kovaladığı kadın kendisini marketin deposuna kilitlemişti. Kapıyı kırarak içeri giren Yavlak, eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçmıştı. Polis ekiplerince yakalanan şüpheli tutuklanmıştı.

Duruşmada son savunmasını yapan sanık, yaşananlardan dolayı pişman olduğunu söyledi.

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