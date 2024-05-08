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        Antalya'daki Hasyurt Tarım Fuarı, 27'nci kez sektör paydaşlarını buluşturdu

        Türkiye'nin ilk tarım fuarı olarak nitelendirilen Hasyurt Tarım Fuarı, bu yıl 27'nci kez Antalya'nın Finike ilçesinde açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 13:24 Güncelleme: 08.05.2024 - 13:24
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        Antalya'daki Hasyurt Tarım Fuarı, 27'nci kez sektör paydaşlarını buluşturdu
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        Türkiye'nin ilk tarım fuarı olarak nitelendirilen Hasyurt Tarım Fuarı, bu yıl 27'nci kez Antalya'nın Finike ilçesinde açıldı.

        Antalya Valisi Hulusi Şahin, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, tarım denilince akla Antalya'nın geldiğini söyledi.

        Tarım sektörünün üreticiler sayesinde başarılı olduğunu vurgulayan Şahin, "Kışın Türkiye'nin tüm yerlerine sebze ve meyve gönderiyorsunuz. Portakalın bu yıl durumu biraz iyi değil. Tarımı artık bilinçli yapmalıyız. Planlı ve bilinçli üretim her zaman para kazandırır. Bereketli topraklara sahipsiniz." dedi.

        Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de tüm üreticilerin her zaman destekçisi olduklarını belirtti.

        Fuarda, yerli ve yabancı misafirleri ağırlayarak, bölge tarımını ve yerli mahsulleri tanıtarak tarımın gelişmesine ışık tutacaklarını ifade eden Böcek "İlçemizi bütüncül bir şekilde kalkındırmak için nitelikli tarım ve turizm politikaları üreteceğiz." diye konuştu.

        Tohum, fide, gübre ve seracılık alanlarında yaklaşık 100 firmanın katıldığı fuar, 2 gün açık kalacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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