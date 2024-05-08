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        Komşusunu halatla otomobilin arkasına bağlayıp sürükleyen kişi gözaltına alındı

        Antalya'nın Kaş ilçesinde, köpeğinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tartıştığı komşusunu halatla otomobilin arkasına bağlayarak sürükleyen kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 14:14 Güncelleme: 08.05.2024 - 14:14
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        Komşusunu halatla otomobilin arkasına bağlayıp sürükleyen kişi gözaltına alındı
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        Antalya'nın Kaş ilçesinde, köpeğinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tartıştığı komşusunu halatla otomobilin arkasına bağlayarak sürükleyen kişi gözaltına alındı.

        Ova Mahallesi'nde devriye görevi yapan jandarma ekibi, Göl Caddesi'nde bir otomobilin arkasına bağlanan kişinin yerde sürüklendiğini görerek duruma müdahale etti.

        Ayaklarından otomobile bağlı olan O.S'yi kurtaran jandarma ekibi, aracı kullanan Ş.T'yi gözaltına aldı.

        Vücudunda sıyrıklar bulunan O.S, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen O.S'nin, komşusu Ş.T'nin köpeğini kovaladığı, aracın altında kalan hayvanın telef olması üzerine tartışma çıktığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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