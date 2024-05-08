Alanya'da tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan yabancı uyruklu zanlı tutuklandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Mahmutlar Mahallesi'nde plajda bulunan bir büfenin önünde oturan Azerbaycanlı B.İ. (35) ile büfe sahibi K.Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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