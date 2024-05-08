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        Antalya'da okul müdürü trafik kazasında hayatını kaybetti

        Kemer'de meydana gelen trafik kazasında bir ilkokul müdürü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 17:28 Güncelleme: 08.05.2024 - 17:28
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        Antalya'da okul müdürü trafik kazasında hayatını kaybetti
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        Kemer'de meydana gelen trafik kazasında bir ilkokul müdürü hayatını kaybetti.

        Göynük Atatürk İlkokulu Müdürü Erkan Şahin'in (54) kullandığı 07 FHL 57 plakalı motosikletle Selahattin Ö. yönetimindeki 07 AYF 681 plakalı hafif ticari araç, Küçük Çaltıcak Kavşağı'nda çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

        Çarpışmanın etkisiyle motosikletiyle yol kenarına savrulan Şahin, olay yerinde yaşamını yitirdi.

        Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Şahin’in cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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