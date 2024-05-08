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        Alanya'da dere yatağına yuvarlanan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

        Alanya'da elektrikli motosikletin dere yatağına yuvarlandığı kazada sürücü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 18:04 Güncelleme: 08.05.2024 - 18:04
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        Alanya'da dere yatağına yuvarlanan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
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        Alanya'da elektrikli motosikletin dere yatağına yuvarlandığı kazada sürücü yaşamını yitirdi.

        Hüseyin Gürakar'ın (70) kullandığı 07 BBN 600 plakalı üç tekerlekli elektrikli motosiklet, Aliefendi Mahallesi’nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki dere yatağına yuvarlandı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Gürakar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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