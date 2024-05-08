GÜNCELLEME - Komşusunu halatla otomobilin arkasına bağlayıp sürükleyen kişi serbest bırakıldı

Ova Mahallesi'nde devriye görevi yapan jandarma ekibi, Göl Caddesi'nde bir otomobilin arkasına bağlanan kişinin yerde sürüklendiğini görerek duruma müdahale etti.

Antalya'nın Kaş ilçesinde, köpeğinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tartıştığı komşusunu halatla otomobilin arkasına bağlayarak sürükleyen kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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