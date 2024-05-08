GÜNCELLEME - Komşusunu halatla otomobilin arkasına bağlayıp sürükleyen kişi serbest bırakıldı
Antalya'nın Kaş ilçesinde, köpeğinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tartıştığı komşusunu halatla otomobilin arkasına bağlayarak sürükleyen kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Antalya'nın Kaş ilçesinde, köpeğinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tartıştığı komşusunu halatla otomobilin arkasına bağlayarak sürükleyen kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ova Mahallesi'nde devriye görevi yapan jandarma ekibi, Göl Caddesi'nde bir otomobilin arkasına bağlanan kişinin yerde sürüklendiğini görerek duruma müdahale etti.
Ayaklarından otomobile bağlı O.S'yi kurtaran jandarma ekibi, aracı kullanan Ş.T'yi gözaltına aldı.
Vücudunda sıyrıklar bulunan O.S, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.
Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen O.S'nin, komşusu Ş.T'nin köpeğini kovaladığı, aracın altında kalan hayvanın ölmesi üzerine tartışma çıktığı öğrenildi.
Şüpheli Ş.T, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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