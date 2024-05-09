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        Alanya'ya yılın ilk kruvaziyeri geldi

        Antalya'nın Alanya ilçesine yılın ilk kruvaziyeri "Marella Discovery 2" ile 1746 turist geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 11:30 Güncelleme: 09.05.2024 - 11:30
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        Alanya'ya yılın ilk kruvaziyeri geldi
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        Antalya'nın Alanya ilçesine yılın ilk kruvaziyeri "Marella Discovery 2" ile 1746 turist geldi.

        Limasol'dan hareket eden Bahama bayraklı kruvaziyer, çoğu İngiliz 1746 yolcu ve 757 personeliyle Alanya Limanı'na yanaştı.

        Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen bazı yolcular otobüslerle ören yerlerine götürüldü, bazıları Alanya çarşısı ve şehir merkezinde vakit geçirmeyi tercih etti.

        Seyahat acentesinin operasyon sorumlusu Barış Atay, yaptığı açıklamada, bu yılın ilk gemisini karşıladıklarını söyledi. Yıl içerisinde Alanya'ya 18 gemi daha beklediklerini belirten Atay, "Her şey olumlu. Herhangi bir sıkıntımız yok. İleriki sezonlarda daha çok yolcu kapasitesi ve gemi seferi bekliyoruz." dedi.

        Gemiyle gelen yolculardan İngiliz turist Kim Taylforth da Alanya'da gördüğü manzaranın etkileyici olduğunu ifade etti.

        Güzel bir gün geçirmek istediklerini dile getiren Taylforth​​​​​​​, "Türkler gerçekten çok misafirperver, sürekli güler yüzlü davranıyorlar. Bu da bizim buraya gelmemizde çok önemli bir etken oldu." diye konuştu.

        "Marella Discovery 2" akşam saatlerinde ilçeden ayrılarak Rodos Adası'na gidecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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