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        Antalya'da "Yeşil Enerji Sistemleri ve Entegre Teknolojiler" paneli düzenlendi

        Uluslararası Büyük Enerji Sistemleri Konseyi (CIGRE) Türkiye Gelecek Nesil Ağı Akdeniz Öğrenci Topluluğu tarafından Akdeniz Üniversitesi'nde düzenlenen "Yeşil Enerji Sistemleri ve Entegre Teknolojiler" panelinden uzmanlar ve sektör temsilcileri bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 13:18 Güncelleme: 09.05.2024 - 13:18
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        Antalya'da "Yeşil Enerji Sistemleri ve Entegre Teknolojiler" paneli düzenlendi
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        Uluslararası Büyük Enerji Sistemleri Konseyi (CIGRE) Türkiye Gelecek Nesil Ağı Akdeniz Öğrenci Topluluğu tarafından Akdeniz Üniversitesi'nde düzenlenen "Yeşil Enerji Sistemleri ve Entegre Teknolojiler" panelinden uzmanlar ve sektör temsilcileri bir araya geldi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Hukuk Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen panelde, "Yeşil Enerji Üretimi ve Yeşil Enerji Tüketimi Birbirini Nasıl Destekleyebilir", "Yenilenebilir Şebeke Entegrasyonu: Riskler ve Fırsatlar", "Yeni Nesil Entegre Fotovoltaik Sistemler", "Elektrik Dağıtım Sistemlerinde SF-6 içermeyen Sistemler ve Yüksek Güç Testleri" konulu sunumlar yapıldı.

        Bilim insanları ve sektör temsilcileri, yeşil enerji sistemleri üzerine güncel gelişmeleri değerlendirip, fikir alışverişinde bulundu.

        Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şükrü Özen, panelin açılışında, üniversite olarak özellikle gençlerin, öğrenci topluluklarının faaliyetlerine önem verdiklerini bildirdi.

        Üniversitede 120'nin üzerinde öğrenci topluluğu olduğunu aktaran Özen, "Öğrencilerimizin projelerde farklı gruplarla birlikte çalışarak aldıkları dersin, yaptıkları laboratuvar çalışmalarının yanında ayrıca yürütülen bu faaliyetlerin öğrenme ve gelişme süreçlerine çok büyük katkı yaptığının farkındayız. O nedenle öğrenci topluluklarının hem niteliğinin hem de sayısının artması gayreti içerisindeyiz." ifadesini kullandı.

        Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı ve CIGRE Türkiye Gelecek Nesil Ağı Akdeniz Öğrenci Topluluğunun Akademik Danışmanı Doç. Dr. Hamza Feza Carlak ise CIGRE'nin uluslararası düzeyde üreticilerin, kullanıcıların, akademisyenlerin ve uzmanların dünyadaki enerji sistemleriyle ilgili tüm paydaşların bilgi ve tecrübelerini paylaşmalarını sağladığını belirtti.

        CIGRE'nin standartlar geliştiren teknik bir tartışma platformu olduğuna değinen Carlak, şunları kaydetti:

        "CIGRE Gelecek Nesil Ağı, enerji endüstrisindeki öğrencilerin ve genç profesyonel mühendislerin CIGRE faaliyetleriyle ilgilenmeleri ve sektör içindeki bilgilerini, becerilerini ve bağlantılarını geliştirmeleri için kurulmuş bir organizasyondur. Bu çerçevede biz de öğrencilerimizin bu Networke dahil olarak önlerini açabilmek adına 2022'de 162 üye ile Akdeniz Üniversitesi CIGRE Gelecek Nesil Ağı Topluluğunu kurduk. Kuruluşumuzdan bu yana birçok teknik ve bilimsel faaliyet gerçekleştirdik. Yeşil Enerji Sistemleri ve Entegre Teknolojiler paneli, kariyerinin başındaki öğrenciler ve genç katılımcıların güç sistemleri ve enerji sektörüne başarılı geçiş sağlamalarına yönelik teknik büyüme, ağ oluşturma ve liderlik becerileri için fırsatlar sunarak yeni nesil güç sistemi uzmanlarını desteklemek için önemli."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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