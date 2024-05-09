Antalya'da "Yeşil Enerji Sistemleri ve Entegre Teknolojiler" paneli düzenlendi

Uluslararası Büyük Enerji Sistemleri Konseyi (CIGRE) Türkiye Gelecek Nesil Ağı Akdeniz Öğrenci Topluluğu tarafından Akdeniz Üniversitesi'nde düzenlenen "Yeşil Enerji Sistemleri ve Entegre Teknolojiler" panelinden uzmanlar ve sektör temsilcileri bir araya geldi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Hukuk Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen panelde, "Yeşil Enerji Üretimi ve Yeşil Enerji Tüketimi Birbirini Nasıl Destekleyebilir", "Yenilenebilir Şebeke Entegrasyonu: Riskler ve Fırsatlar", "Yeni Nesil Entegre Fotovoltaik Sistemler", "Elektrik Dağıtım Sistemlerinde SF-6 içermeyen Sistemler ve Yüksek Güç Testleri" konulu sunumlar yapıldı.

Bilim insanları ve sektör temsilcileri, yeşil enerji sistemleri üzerine güncel gelişmeleri değerlendirip, fikir alışverişinde bulundu. Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şükrü Özen, panelin açılışında, üniversite olarak özellikle gençlerin, öğrenci topluluklarının faaliyetlerine önem verdiklerini bildirdi. Üniversitede 120'nin üzerinde öğrenci topluluğu olduğunu aktaran Özen, "Öğrencilerimizin projelerde farklı gruplarla birlikte çalışarak aldıkları dersin, yaptıkları laboratuvar çalışmalarının yanında ayrıca yürütülen bu faaliyetlerin öğrenme ve gelişme süreçlerine çok büyük katkı yaptığının farkındayız. O nedenle öğrenci topluluklarının hem niteliğinin hem de sayısının artması gayreti içerisindeyiz." ifadesini kullandı.