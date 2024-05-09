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        Antalya'da düzenlenen 27. Hasyurt Tarım Fuarı ziyaretçilerini ağırlıyor

        Türkiye'nin ilk tarım fuarı olarak nitelendirilen ve Antalya'nın Finike ilçesinde dün açılan 27. Hasyurt Tarım Fuarı sektör paydaşlarını ağırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 16:47 Güncelleme: 09.05.2024 - 16:47
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        Antalya'da düzenlenen 27. Hasyurt Tarım Fuarı ziyaretçilerini ağırlıyor
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        Türkiye'nin ilk tarım fuarı olarak nitelendirilen ve Antalya'nın Finike ilçesinde dün açılan 27. Hasyurt Tarım Fuarı sektör paydaşlarını ağırlıyor.

        İlçede devam eden fuarı, sektör temsilcilerinin yanı sıra yerli ve yabancı turistler ziyaret etti, alışveriş yaptı. Fuar kapsamında Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından narenciye yetiştiriciliği üzerine eğitim verildi.

        BATEM üyeleri, turunçgil reçeli yapımını da anlattı.

        Yarın sona erecek fuar kapsamında "Aileler Yarışıyor" bilgi yarışması gerçekleştirilecek. Dereceye girenlere, fide, gübre, bombus arısı başta olmak üzere çeşitli hediyeler verilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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