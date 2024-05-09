Antalya'da düzenlenen 27. Hasyurt Tarım Fuarı ziyaretçilerini ağırlıyor

Yarın sona erecek fuar kapsamında "Aileler Yarışıyor" bilgi yarışması gerçekleştirilecek. Dereceye girenlere, fide, gübre, bombus arısı başta olmak üzere çeşitli hediyeler verilecek.

İlçede devam eden fuarı, sektör temsilcilerinin yanı sıra yerli ve yabancı turistler ziyaret etti, alışveriş yaptı. Fuar kapsamında Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından narenciye yetiştiriciliği üzerine eğitim verildi.

Türkiye'nin ilk tarım fuarı olarak nitelendirilen ve Antalya'nın Finike ilçesinde dün açılan 27. Hasyurt Tarım Fuarı sektör paydaşlarını ağırlıyor.

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