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        Trafik haftası etkinlikleri kapsamında sürücüler bilgilendirildi

        Kumluca'da trafik haftası etkinlikleri kapsamında Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri, birlikte gerçekleştirdikleri denetimlerle sürücüleri bilgilendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 09:41 Güncelleme: 10.05.2024 - 09:41
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        Trafik haftası etkinlikleri kapsamında sürücüler bilgilendirildi
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        Kumluca'da trafik haftası etkinlikleri kapsamında Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri, birlikte gerçekleştirdikleri denetimlerle sürücüleri bilgilendirdi.

        Kumluca'da 1-7 Mayıs Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen denetimlerde sürücülere broşür dağıtılarak trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

        Denetimlere Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erkan Özgür, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Akbulut da katıldı.

        Kaymakam Erdemir, "Hayatla yarışılmaz" sloganıyla gerçekleştirilen denetimlerde sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunduklarını söyledi.

        Erdemir, denetimlerle trafikte kaza sayısını azaltmayı hedeflediklerini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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