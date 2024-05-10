Antalya'da geleceğin trendleri geleneksel lezzetlerle menüye taşındı
Antalya'da düzenlenen etkinlikte gelenekten geleceğe lezzetler davetlilere ikram edildi.
Antalya'da düzenlenen etkinlikte gelenekten geleceğe lezzetler davetlilere ikram edildi.
Ev dışı tüketim sektörü markası Unilever Food Solutions'ın, bin 600'den fazla şefin çalışmaları ve öngörüsü ile hazırladığı "Geleceğin Menüleri Trend Raporu 2024"ün ikinci etkinliği, Antalya 7 Mehmet Restoran'da gerçekleştirildi.
"Karşı konulmaz sebzeler", "Gelenekten geleceğe lezzetler", "İyi hissettiren yiyecekler", "Düşük atıklı menüler ve lezzet şoku" trendleri, Türk mutfağının geleneksel lezzetleri ile 7 Mehmet'in şefi ve işletmecisi Mehmet Akdağ tarafından menüye taşıdı.
Davette "Gelenekten geleceğe lezzetler" trendi menüde "Kulaklı çorba ile Elmalı eriştesi", "İyi hissettiren yiyecekler" trendi "Yeşil erikli kuru cacık ile taze iç bakla favası", "Karşı konulmaz sebzeler" trendi "Enginarlı bademli pirinç pilavı", "Lezzet şoku" trendi "Çilekli oğlak bodigo ile oğlak köftesi, hibeş ve portakallı keşkül", "Düşük atıklı menüler" trendi "Karidesli kuru fasulye piyazı" ile yorumlandı.
Unilever Food Solutions Türkiye Genel Müdürü Yılmaz Tokgöz, yaptığı açıklamada, "Geleceğin Menüleri Trend Raporu'nu yayınlamamızın amacı, şefleri tutkuyla yaptıkları mesleklerinde özgürleştirmek ve onlara bu trendlere uygun menüler hazırlarken profesyonel ve yüksek kaliteli ürünlerimizle destek olmaktı. Böylelikle şeflerimize farklı bakış açıları kazandırıyor ve geleceğin menülerini oluştururken onlara ilham kaynağı olmaya devam ediyoruz. Geleceğin Menüleri Trend Raporu'nun yansımalarını ve etkilerini farklı etkinliklerde görmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Şef Mehmet Akdağ ise "Menüde yer verdiğim her lezzet, 7 Mehmet'in felsefesiyle harmanlanmış, trendlerle ve UFS ürünleriyle bütünleşmiş renkli bir harmoni." değerlendirmesinde bulundu.
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