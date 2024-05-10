Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da geleceğin trendleri geleneksel lezzetlerle menüye taşındı

        Antalya'da düzenlenen etkinlikte gelenekten geleceğe lezzetler davetlilere ikram edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 10:04 Güncelleme: 10.05.2024 - 10:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da geleceğin trendleri geleneksel lezzetlerle menüye taşındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'da düzenlenen etkinlikte gelenekten geleceğe lezzetler davetlilere ikram edildi.

        Ev dışı tüketim sektörü markası Unilever Food Solutions'ın, bin 600'den fazla şefin çalışmaları ve öngörüsü ile hazırladığı "Geleceğin Menüleri Trend Raporu 2024"ün ikinci etkinliği, Antalya 7 Mehmet Restoran'da gerçekleştirildi.

        "Karşı konulmaz sebzeler", "Gelenekten geleceğe lezzetler", "İyi hissettiren yiyecekler", "Düşük atıklı menüler ve lezzet şoku" trendleri, Türk mutfağının geleneksel lezzetleri ile 7 Mehmet'in şefi ve işletmecisi Mehmet Akdağ tarafından menüye taşıdı.

        Davette "Gelenekten geleceğe lezzetler" trendi menüde "Kulaklı çorba ile Elmalı eriştesi", "İyi hissettiren yiyecekler" trendi "Yeşil erikli kuru cacık ile taze iç bakla favası", "Karşı konulmaz sebzeler" trendi "Enginarlı bademli pirinç pilavı", "Lezzet şoku" trendi "Çilekli oğlak bodigo ile oğlak köftesi, hibeş ve portakallı keşkül", "Düşük atıklı menüler" trendi "Karidesli kuru fasulye piyazı" ile yorumlandı.

        Unilever Food Solutions Türkiye Genel Müdürü Yılmaz Tokgöz, yaptığı açıklamada, "Geleceğin Menüleri Trend Raporu'nu yayınlamamızın amacı, şefleri tutkuyla yaptıkları mesleklerinde özgürleştirmek ve onlara bu trendlere uygun menüler hazırlarken profesyonel ve yüksek kaliteli ürünlerimizle destek olmaktı. Böylelikle şeflerimize farklı bakış açıları kazandırıyor ve geleceğin menülerini oluştururken onlara ilham kaynağı olmaya devam ediyoruz. Geleceğin Menüleri Trend Raporu'nun yansımalarını ve etkilerini farklı etkinliklerde görmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Şef Mehmet Akdağ ise "Menüde yer verdiğim her lezzet, 7 Mehmet'in felsefesiyle harmanlanmış, trendlerle ve UFS ürünleriyle bütünleşmiş renkli bir harmoni." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mart ayı işsizlik verileri açıklandı
        Mart ayı işsizlik verileri açıklandı
        Arkadaşını ziyarete gitti... Fırında kanlı son!
        Arkadaşını ziyarete gitti... Fırında kanlı son!
        Temmuzda maaş zammı ne olur?
        Temmuzda maaş zammı ne olur?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli ile görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli ile görüşecek
        Sigarayı bırakmayı kolaylaştıracak 10 yöntem
        Sigarayı bırakmayı kolaylaştıracak 10 yöntem
        Faizin kaymağı büyüklere
        Faizin kaymağı büyüklere
        Trabzon'a ulaştılar! 100 yıllık araçla dünya turu
        Trabzon'a ulaştılar! 100 yıllık araçla dünya turu
        Çinli üretici Avrupa'da ikinci fabrika kuracak
        Çinli üretici Avrupa'da ikinci fabrika kuracak
        Daha 7 yaşındaydı... Bisikletle gelen ölüm!
        Daha 7 yaşındaydı... Bisikletle gelen ölüm!
        Avrupa'da finallerin adı belli oldu
        Avrupa'da finallerin adı belli oldu
        Eurovision öncesi İsrail protestosu
        Eurovision öncesi İsrail protestosu
        Hapşırdıktan sonra neden çok yaşa deriz?
        Hapşırdıktan sonra neden çok yaşa deriz?
        "Benim de çekyatım var"
        "Benim de çekyatım var"
        Teknik direktör ve transfer açıklaması
        Teknik direktör ve transfer açıklaması
        Depremden kurtuldu... Güney Kore'de öldü!
        Depremden kurtuldu... Güney Kore'de öldü!
        3 çocuk annesini vahşice katletti!
        3 çocuk annesini vahşice katletti!
        Ders zili çalmayacak
        Ders zili çalmayacak
        Sağanak, fırtına ve çöl tozu uyarısı
        Sağanak, fırtına ve çöl tozu uyarısı
        Bu yemeklerin kökenleri sizi şaşırtacak!
        Bu yemeklerin kökenleri sizi şaşırtacak!
        Netanyahu'dan Biden'a mesaj
        Netanyahu'dan Biden'a mesaj

        Benzer Haberler

        Trafik haftası etkinlikleri kapsamında sürücüler bilgilendirildi
        Trafik haftası etkinlikleri kapsamında sürücüler bilgilendirildi
        Gazipaşa'da yolcu uçağının inişte ön lastiği patladı; 190 kişi tahliye edil...
        Gazipaşa'da yolcu uçağının inişte ön lastiği patladı; 190 kişi tahliye edil...
        Antalya'da Sovyetler Birliği'nin 9 Mayıs Zafer'i kutlandı
        Antalya'da Sovyetler Birliği'nin 9 Mayıs Zafer'i kutlandı
        Antalya'da düzenlenen 27. Hasyurt Tarım Fuarı ziyaretçilerini ağırlıyor
        Antalya'da düzenlenen 27. Hasyurt Tarım Fuarı ziyaretçilerini ağırlıyor
        Antalya'da görme engelliler için farkındalık yürüyüşü düzenledi
        Antalya'da görme engelliler için farkındalık yürüyüşü düzenledi
        Antalya'da Ruslar Zafer Günü'nü kutladı
        Antalya'da Ruslar Zafer Günü'nü kutladı