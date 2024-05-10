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        Antalya'nın Kemer ilçesinde turizm hareketlendi

        Antalya'nın Kemer ilçesinde Rus, İngiliz ve Alman turist yoğunluğu yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 10:09 Güncelleme: 10.05.2024 - 10:09
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        Antalya'nın Kemer ilçesinde turizm hareketlendi
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        Antalya'nın Kemer ilçesinde Rus, İngiliz ve Alman turist yoğunluğu yaşanıyor.

        Kemer Tanıtım Vakfı (KETAV) Başkanı Volkan Yorulmaz, AA muhabirine, yaz sezonuna iyi bir başlangıç yaptıklarını belirtti.

        Rezervasyonların turizmcilerin yüzünü güldürecek derecede olduğunu ifade eden Yorulmaz, "Kemer'de kapalı tesisimiz bulunmuyor. Doluluk oranları gayet iyi gidiyor. Yüzde 73 doluluk oranlarını yakaladık." dedi.

        En fazla Rus, Alman ve İngiliz turistleri ağırladıklarını dile getiren Yorulmaz, şunları söyledi:

        "Ana üç pazar Rusya, Almanya ve İngiltere. Antalya'ya 3,5 milyon Rus turist gelmesini bekliyoruz. Ukrayna'dan savaş öncesi 1,5 milyon misafir gelirken bugün baktığımızda neredeyse hiç misafir gelmiyor. Ancak burada oluşan boşluğu alternatif pazarlar İngiltere ve Polonya ile doldurmuş durumdayız. En iyi iki yükseliş gösteren pazar İngiltere ve Polonya."

        İç pazarda da ciddi yoğunluk yaşandığını belirten Yorulmaz, bu yıl yerli turistte de artış beklediklerini bildirdi.

        Yorulmaz, Kurban Bayramı'nın da yüksek sezona denk geldiğine işaret ederek, özellikle haziranda önemli bir artış beklediklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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