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        Syedra Antik Kenti'nde ağır iş makinelerinin çalıştırıldığı iddialarına yalanlama

        Syedra Antik Kenti Kazı Başkanı Ertuğ Ergürer, kazı çalışmalarında ağır iş makinelerinin kullanıldığı iddialarına yönelik, "Arkeolojik çalışmalarda kepçe, vinç ve traktör her zaman kullanılan araçlardandır. Dozer veya paletli bir iş aracının kullanılması söz konusu değildir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 10:37 Güncelleme: 10.05.2024 - 10:37
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        Syedra Antik Kenti'nde ağır iş makinelerinin çalıştırıldığı iddialarına yalanlama
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        Syedra Antik Kenti Kazı Başkanı Ertuğ Ergürer, kazı çalışmalarında ağır iş makinelerinin kullanıldığı iddialarına yönelik, "Arkeolojik çalışmalarda kepçe, vinç ve traktör her zaman kullanılan araçlardandır. Dozer veya paletli bir iş aracının kullanılması söz konusu değildir." dedi.

        Ergürer, yaptığı açıklamada, kentin 6 yıldır sürdürülen kazı çalışmalarıyla görünür hale geldiğini ve çalışmaların 12 aydır da aralıksız sürdüğünü söyleyerek, bölgede önemli bulgulara ulaştıklarına dikkati çekti.

        Ergürer, zorlu coğrafi şartlara sahip 4 kilometrekarelik alanı kaplayan kentin, sütunlu caddesi, vaftiz mağarası, hamamı, meclis binası, Herakles'in 12 görevinin betimlendiği 164 metrekare taban mozaiği, Zafer Tanrıçası "Nike" heykelleri, caddeleri birbirine bağlayan merdivenleri, temiz su için oluşturulmuş altyapı sistemleri, meclisi ve su sarnıçlarıyla öne çıktığını belirtti.

        Syedra'ya Bakanlık tarafından 2023 yılında daha fazla destek verildiğini dile getiren Ergürer, "10 arkeolog, 8 restoratör, 2 mimar, 63 işçi ve 10 duvar ustası ile çalışmalar sürdürülmüştür. Bakanlığımızın desteği sayesinde çok sayıda istihdam yaratılmıştır. Özellikle çevre köylerden çok sayıda kadın işçi bizimle çalışmaktadır." diye konuştu.

        Ergürer, bu yıl çalışmalarını arkeoloji için önemli bir dönüm noktası olan 'Geleceğe Miras Projesi' kapsamında yürüttüklerini kaydetti.

        - "İnsan gücüyle kaldırılamayacak bloklar halatlar yardımıyla kepçe ile kaldırılmaktadır"

        Kazı Başkanı Ergürer, yoğun çalışılan kazılarda çok fazla atık toprak çıktığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

        "Bu toprak detaylı bir şekilde kontrol edilmekte ve sonrasında bir alanda biriktirilmektedir. Bu alandan da traktörler yardımı ile arkeolojik kalıntının olmadığı bir alana taşınmaktadır. Bu biriktirilen toprak belli standartları olan çok ağır olmayan ve mutlaka lastik tekerlekli kepçe ile traktörlere yüklenmektedir. Syedra Kenti oldukça zorlu bir coğrafyaya sahiptir ve geniş bir alana yayılmaktadır. Tüm atık toprağın kent dışına sadece insan gücüyle taşınması zaten mümkün değildir. Kentte çalışmalar sırasında insan gücüyle kaldırılamayacak bloklar da arkeologlar denetiminde halatlar yardımıyla kepçe ile kaldırılmaktadır. Arkeolojik çalışmalarda kepçe, vinç ve traktör her zaman kullanılan araçlardandır. Dozer veya paletli bir iş aracının kullanılması söz konusu değildir."

        Ergürer, kentte kazı çalışmalarında açığa çıkartılan tüm duvarlar, mozaikler ve buluntuların uzman konservatörler tarafından onarıldığını vurguladı.

        Kültür ve Turizm Bakanlığının her yıl kendilerine gönderdiği izin yazılarında da çalışmaların çevre düzenlemesi, koruma ve onarım ağırlıklı olması konusunda talimat bulunduğunun altını çizen Ergürer, "Kentimize verilen destekler ile sütunlu cadde ayağa kaldırılmış ve kentte acil korunması gereken tüm duvarlarda çalışma yapılmış ve yeni kazılan alanlarda da onarım çalışmaları başlamıştır. Koruma onarım çalışmaları gerekli izinler alınarak sürdürülmektedir. Büyük özveri ile yapılan bu çalışmaların asılsız haberler, iddialar ile karalanması oldukça yanlıştır." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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