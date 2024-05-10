Antalya'da takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde, otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde, otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 07 BRH 698 plakalı otomobil, Tosmur Mahallesi'nde duvara çarparak takla attı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ve beraberindeki biri çocuk 2 kişi, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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