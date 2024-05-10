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        Antalya'da takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde, otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 20:47 Güncelleme: 10.05.2024 - 20:47
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        Antalya'da takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde, otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 07 BRH 698 plakalı otomobil, Tosmur Mahallesi'nde duvara çarparak takla attı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü ve beraberindeki biri çocuk 2 kişi, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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