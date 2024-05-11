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        Antalya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Antalya'nın Serik ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü kadın, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 09:19 Güncelleme: 11.05.2024 - 09:19
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        Antalya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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        Antalya'nın Serik ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü kadın, hayatını kaybetti.

        Kudret Taşdemir idaresindeki 07 APU 498 plakalı motosiklet, Cumalı Mahallesi'nde H.O'nun kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle yolda sürüklenen Taşdemir, ağır yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri yönlendirildi.

        Sağlık ekiplerince Serik Devlet Hastanesine kaldırılan Taşdemir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Taşdemir'in cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Otomobilin sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Evli ve iki çocuk annesi olduğu öğrenilen Taşdemir'in, kız kardeşini bırakmak için geldiği Cumalı Mahallesi'nden dönerken kaza yaptığı, bir zincir markette çalıştığı öğrenildi.

        Cenaze, Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından Cumalı Mahallesi'nde toprağa verilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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