Antalya'da kuvvetli yağış etkili oldu
Antalya'da kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Antalya'da kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Antalya Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün "sarı kod" uyarısında bulunduğu kent merkezi ve bazı ilçelerinde sabah saatlerinden itibaren aralıklarla sağanak etkili oldu.
Kuvvetli yağış nedeniyle kent merkezindeki bazı noktalarda su birikintileri meydana geldi.
Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, dükkanların altındaki saçaklara sığınarak korunmaya çalıştı.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Antalya ve çevrelerinde beklenen sağanağın kenttin doğusunda yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.
Açıklamada, vatandaşların sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunuldu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.